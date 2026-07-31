Raków poinformował o decyzji ws. przełożenia meczu. Ten mecz został wybrany

10:38, 31. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Raków

Raków Częstochowa oficjalnie poinformował, że mecz 3. kolejki PKO Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin został przełożony na ich wniosek. Pierwotnie starcie miało odbyć się 9 sierpnia.

Piłkarze Rakowa
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Mecz Raków – Zagłębie przełożony

Raków Częstochowa pokonał wczoraj wieczorem zespół maltańskiej Valletty i awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. I choć po pierwszym starciu można było mieć wątpliwości, czy zespołowi Dawida Kroczka uda się ta sztuka, to jednak w rewanżu nie było już żadnych znaków zapytania. Wszyscy teraz liczą więc na to, że podobnie będzie w rywalizacji ze szwedzkim Hammarby IF.

Zanim jednak to, Medaliki będą musiały w ten weekend zmierzyć się z zespołem Śląska Wrocław. Będzie to jednak ostatnie ligowe starcie na jakiś czas, gdyż klub poinformował, że na ich wniosek przełożona została rywalizacja z Zagłębiem Lubin. Ta planowana był na 9 sierpnia. Kolejny ligowy mecz Rakowa to więc dopiero 16 sierpnia i wyjazdowe starcie z Cracovią.

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Przełożenie meczu podyktowane jest awansem Rakowa do III rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA, w której zagramy z Hammarby IF. Kluby uczestniczące w eliminacjach europejskich pucharów mają możliwość przełożenia maksymalnie dwóch meczów ligowych w lipcu i sierpniu; pierwszego w rundach I-III eliminacji, natomiast drugiego w przypadku występów w fazie play-off – czytamy w komunikacie Rakowa Częstochowa.

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