Valletta FC - Raków Częstochowa to rewanżowy mecz w ramach 2. rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Podopieczni Dawida Kroczka nie pozwolili rywalom na zbyt wiele.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Adin Molnar

Valletta FC – Raków Częstochowa: pokaźne zwycięstwo gości i awans

Raków Częstochowa był zdecydowanym faworytem dwumeczu z ekipą z Malty. Chociaż Valetta FC jako pierwsza zdobyła bramkę w meczu na wyjeździe, to i tak przegrała 1:3. Nikt nie spodziewał się, by w rewanżu niżej notowany zespół był w stanie odwrócić losy rywalizacji.

Pierwsza polowa zmagań na Centenary Stadium w Ta’ Qali przebiegła pod dyktando podopiecznych Dawida Kroczka. Po zmianie stron gospodarze nie zdołali dojść do głosu i stracili kolejne dwa gole.

W 54. minucie Adin Molnar popisał się skuteczną dobitką po swoim własnym strzale, natomiast w 78. minucie Patryk Makuch dostał podanie od Oliwiera Kwiatkowskiego i bezbłędnie przymierzył pod poprzeczkę.

Raków wygrał na Malcie 4:0 i w dwumeczu pokonał ekipę Valetta FC aż 7:1. W 3. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji zespół z Częstochowy zmierzy się z przegranym dwumeczu Hammarby IF – Anderlecht Bruksela.