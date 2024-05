Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Radomiak Radom

Ekstraklasa. Radomiak sięgnie po zagranicznego szkoleniowca?

ŁKS Łódź, Korona Kielce, Zagłębie Lubin – to trzej ostatni kaci drużyny Macieja Kędziorka. Radomiak Radom w trzech ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy nie zdobył ani jednego punktu, za to stracił aż dziesięć goli. Po tej czarnej serii przewaga Zielonych nad strefą spadkową to już tylko cztery punkty. Klub nie może być pewny utrzymania, zwłaszcza jeżeli notuje tak rozczarowujące wyniki.

Pozostanie w lidze to absolutny priorytet. Dlatego niewykluczone, że jeszcze przed końcem sezonu dojdzie do zmiany trenera. Maciej Kędziorek zaczął obiecująco, ale w tej chwili nie broni go nic. We wtorek Szymom Janczykaz portalu “Weszło.com” ujawnił, że w Radomiaku trwają narady nad przyszłością Macieja Kędziorka oraz Oktawiana Moraru. Teraz Marcin Borzęcki przekazał nowe informacje.

– Wisi w powietrzu zmiana trenerska w Radomiaku. Na rozmowach ponoć zagraniczny szkoleniowiec, więc sytuacja może potoczyć się dynamicznie – napisał na portalu X dziennikarz Viaplay. Jeżeli klub faktycznie negocjuje z trenerem spoza Polski, nikogo nie powinno to dziwić. W kadrze 12. ekipy Ekstraklasy pełno jest aż 14 zawodników, którzy nie mówią w naszym języku.

