Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Maciej Kędziorek

Zmiany w Radomiaku tuż przed końcem sezonu?

Powiedzieć, że Radomiak Radom w tej rundzie radzi sobie słabo, to tak, jak nic nie powiedzieć. Ekipa prowadzona przez Macieja Kędziora plasuje się aktualnie na 12. pozycji w PKO Ekstraklasie i ma na swoim koncie uzbierane tylko 35 oczek. A to z kolei raptem cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, co stawia “Zielonych” przed realnym widmem degradacji.

Stąd też według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z portalu “Weszło.com”, posada młodego szkoleniowca jest zagrożona. W klubie mają trwać narady nad tym, co zrobić, aby wyjść z kryzysu. Wystarczy bowiem przypomnieć, że Radomiak w tym sezonie stracił już 51 goli, a za kadencji Macieja Kędziora kilkukrotnie rywal pokonywał ich dramatycznie wysokim wynikiem. Radomianie przegrali również trzy ostatnie mecze, w tym ostatnio z Zagłębiem Lubin.

Dziennikarz przekazał także, że zagrożona jest posada dyrektora sportowego Oktawiana Moraru. Umowa Mołdawianina wygasa wraz z końcem tego sezonu i wciąż nie zdecydowano, czy zostanie ona przedłużona, bowiem w klubie nie do końca są zadowoleni z jego dotychczasowej pracy.

Czytaj więcej: Marek Papszun łączony z zagranicznym klubem. Oglądał go na żywo