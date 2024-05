Raków Częstochowa zainteresowany skrzydłowym Zagłębia Lubin

Raków Częstochowa ogłosił we wtorek zatrudnienie Marka Papszuna na trenera. Tomasz Włodarczyk z Meczyków przekazał natomiast wieści o ewentualnych wzmocnieniach drużyny.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Kacper Chodyna na radarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa sezonu 2023/2024 mimo występów w fazie grupowej Ligi Europy nie może zaliczyć do udanych. Czerwono-niebiescy nie obronili mistrzowskiego tytułu, a także nie dali rady awansować do eliminacji europejskich pucharów. Tymczasem dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków przekazał ciekawe wieści dotyczące planów transferowych klubu z Częstochowy. Dziennikarz Goal.pl Damin Smyk przekazał, że na wzmocnienia trener Marek Papszun może otrzymać nawet osiem milionów euro, co może być uzależnione od sprzedaży kilku graczy.

Tymczasem znany insider wskazał konkretnych graczy, którymi interesuje się Raków. Włodarczyk przekazał w specjalnej audycji na kanale Meczyków po przedstawieniu nowego trenera w ekipie z ulicy Limanowskiego, że Czerwono-czarni myślą o pozyskaniu Kacpra Chodyny z Zagłębia Lubin. Ponadto jest koncepcja, aby spróbować po raz trzeci pozyskać Erika Exposisto. Wcześniejsze dwie oferty związane z ewentualnym transferem Hiszpana zostały odrzucone.

Raków w najbliższą sobotę zakończy ligowe zmagania spotkaniem ze Śląskiem Wrocław. Mecz odbędzie się o godzinie 17:30. WKS ma, o co walczyć w tym starciu. Wrocławska drużyna wciąż liczy się w grze o mistrzostwo Polski. Aby to stało się faktem, Śląsk musi jednak liczyć na potknięcie Jagiellonii Białystok w meczu z Wartą Poznań i samemu wygrać. Zatem częstochowska ekipa w ostatniej kolejce będzie rozdawać karty.

