Real Madryt finalizuje transfer. Perez skorzysta z dużej okazji

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt wykupi Miguela Gutierreza

Miguel Gutierrez zanotował bardzo udany sezon w barwach Girony, która zakończy rozgrywki La Liga na 3. miejscu. Lewy obrońca był pewnym punktem drużyny prowadzonej przez Michela i dzięki temu szybko trafił na radar dużo większych klubów.

Od pewnego czasu mówiło się o transferze piłkarza do Premier League. Sytuację zawodnika bacznie śledziły takie drużyny jak: Arsenal, Manchester United, Manchester City oraz Bayern Monachium. Jednak teraz do gry wkracza Real Madryt, który ma pierwszeństwo w kwestii transferu.

Królewscy zatrzymali 50% praw do Miguela Gutierreza i teraz mogą swobodnie zdecydować o jego przyszłości. Umowa Realu Madryt zakłada, że zawodnik będzie kosztował zaledwie 8 milionów euro, co przy jego obecnej wartości jest wyjątkową okazją.

– Girona nie otrzymuje dobrych wiadomości, ponieważ City chce odzyskać Savinho, a Real Madryt poprosił Miguela Gutiérreza o powrót – potwierdził dziennikarz Eduardo Inda podczas programu El Chiringuito de Jugones.

Warto przypomnieć, że Miguel Gutierrez dla Realu Madryt rozegrał już 10 meczów i zanotował w nich dwie asysty. Wychowanek Los Blancos może podążyć podobną drogą do Daniego Carvajala, który również wracał do klubu po wcześniejszym transferze do Bayeru Leverkusen. Jak się później okazało, był to znakomity ruch, który zapewnił drużynie wysoką jakość na prawej obronie na kolejne lata.

