Tuchel może rozważyć powrót do Premier League

fot. Diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel może zostać nowym/starym menedżerem Chelsea

Thomas Tuchel nie spełnił pokładanych nadziei w szeregach Bayernu Monachium w sezonie 2023/2024. Jednocześnie od 1 lipca Niemiec będzie mógł pracować w nowym miejscu. Ostatnio nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości doświadczonego szkoleniowca. Dziennikarz Florian Plettenberg ze Sky Germany przekazał, że Tuchel może objąć stery nad Chelsea. W ekipie ze Stamford Bridge niepewny swojej przyszłości jest Mauricio Pochettino. Jeśli zmiana menedżera w szeregach The Blues stanie się faktem, to tym razem Niemiec może zastąpić Argentyńczyka. W czasach pracy Tuchela w PSG to właśnie Pochettino go zastąpił w styczniu 2021 roku.

Wiadomo jednak, że 50-letni szkoleniowiec urodzony w Krumbach na brak zainteresowanie nie może narzekać. Tuchel jest też na celowniku Manchesteru United. W ekipie z Old Trafford też wciąż nie została tak naprawdę określona przyszłość Erika ten Haga.

Tymczasem w przypadku Bawarczyków ostatnio pojawiły się głosy, że niemieckiego szkoleniowca może zastąpić Vincent Kompany. Belg w przeszłości występował w Bayernie. Ostatnio natomiast stał się jednym z głównych kandydatów do tego, aby przejść stery nad przedstawicielem Bundesligi po Tuchelu. 38-latek aktualnie prowadzi Burnley, w którym jak na razie zaliczył 96 spotkań. Wcześniej prowadził natomiast Anderlecht.

Czytaj więcej: Perez udał się na pilne spotkanie ws. przyszłości Mbappe