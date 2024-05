Real Madryt przygotowuje się do ogłoszenia informacji związanej z pozyskaniem Kyliana Mbappe. Tymczasem ciekawe wieści związane z kluczowym spotkaniem w Paryżu przekazał AS.

Florentino Perez omówi z Emmanuelem Macronem przyszłość Kyliana Mbappe

Real Madryt myślami jest przy finale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund, który będzie miał miejsce 1 czerwca na legendarnym stadionie Wembley. Władze klubu z Estadio Santiago Bernabeu pracują natomiast nad sfinalizowaniem dużego transferu z udziałem Kyliana Mbappe.

Pewnego rodzaju wyzwaniem może być natomiast kwestia udziału zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich. Jasne jest, że sternicy Los Blancos sceptycznie podchodzą do tematu gry Mbappe na turnieju we Francji. W tej sprawie wciąż jednak trwają dyskusje. AS przekazał, że temat mają omówić Florentino Perez i prezydent Francji Emmanuel Macron.

Według dziennikarza Andreasa Onrubii we wtorek 21 maja o godzinie 9:30 na lotnisku Le Bourget wylądował sternik klubu z La Liga. Tym samym z udziałem Pereza ma być omówiony temat udziału kluczowego obecności piłkarza na Igrzyskach Olimpijskich. Prezydent Francji nie chce złożyć broni w sprawie, o czym informuje Andreas Martinez. Macron podobno byłby skłonny zaakceptować fakt, że piłkarz nie zagra, ale poprosiłby klub, aby przynajmniej pozwolił mu być noszącym flagę i być na inauguracji.

Tymczasem niedługo po wiadomości Andresa Onrubii, COPE potwierdziło, że głównym tematem spotkania Florentino Pereza z Emmanuelem Macronem będą Igrzyska Olimpijskie i przyszłość Kyliana Mbappe.

