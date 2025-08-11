Pogoń znajdzie następcę Koulourisa?! „Wiele się może wydarzyć”

Pogoń Szczecin nie może zaliczyć startu tego sezonu do udanych, ale co jeszcze gorsze, coraz więcej mówi się o odejściu Efthymiosa Koulourisa. Tym razem głos w tej sprawie zabrał trener szczecinian w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Koulouris odejdzie z Pogoni? Trener komentuje

Pogoń Szczecin przestępując do tego sezonu miała spore i ambitne plany. Zespół latem przeszedł jednak sporą przebudowę i to, co było od lat tworzone w klubie, w dużej mierze przestało istnieć. Nowy właściciel wprowadził bowiem swoje zmiany i postawił na nowe twarze, w tym na piłkarzy. Pierwsze mecze nowego sezonu PKO Ekstraklasy pokazują jednak raczej, że klub nadal potrzebuje konkretnych wzmocnień.

Jedną z tych pozycji, która może niepokoić kibiców Portowców najbardziej, jest obsada roli napastnika. Od jakiegoś czasu coraz bardziej intensywnie mówi się bowiem o możliwym odejściu Efthymiosa Koulourisa. Grek był najlepszym piłkarzem poprzedniego sezonu i na początku tej kampanii to potwierdza. Tym razem głos na temat przyszłości gwiazdora zabrał sam Robert Kolendowicz. Trener Pogoni w rozmowie z „Kanałem Sportowym” powiedział także o wzmocnieniach.

– Mam nadzieję, że zostanie. To świetny piłkarz i wartościowy trener. Widzę jednak, że wiele może się wydarzyć. Widzieliście sami, że to wpływa wszystko na jego dyspozycję. Pracował dużo przed meczem z Arką. Wydarzyło się wiele, było wiele emocji. Ja codziennie sprawdzałem, czy on jest gotowy. “Kulu”w meczu z Arką nie był sobą – powiedział szkoleniowiec.

– Sissoko? Pierwsze słyszę. Ale tych nazwisk się tyle już przewinęło, że powoli zaczynam się tym gubić. Szczerze chciałbym konkretów. Jestem zmęczony słuchaniem o różnych nazwiskach. Teraz wiele się zmieniło. Wcześniej działaliśmy w ciszy, a teraz ta komunikacja zewnętrzna jest bardziej otwarta – dodał.

