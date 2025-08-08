Koulouris dostał bajeczną ofertę. Miliony dla napastnika Pogoni

Efthymios Koulouris ma na stole ofertę, która gwarantuje mu bajeczne zarobki. Jak donosi Przegląd Sportowy Onet napastnik Pogoni Szczecin otrzymał propozycję kontraktu z zagranicznego klubu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

4 miliony euro rocznie – tyle może zarobić Koulouris w nowym klubie

Efthymios Koulouris wrócił do treningów z resztą zespołu, ale wciąż nie wiadomo czy zostanie w Pogoni Szczecin. Przyszłość greckiego napastnika stoi pod znakiem zapytania. Obecna umowa obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku, a klub przedstawił mu warunki nowego kontraktu. Przyjmując ofertę Portowców, stałby się najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii klubu.

Jednocześnie 29-latek cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Do Szczecina spływają liczne oferty, lecz żadna nie usatysfakcjonowała ich na tyle, aby pozwolić odejść największej gwieździe zespołu. Alex Haditaghi w jednym z wywiadów zdradził, że jest skłonny przyjąć propozycje opiewające na 3,5-4,5 mln euro.

Nowe wieści ws. Greka przekazał Przegląd Sportowy Onet. Ich zdaniem Koulouris otrzymał niedawno ofertę bajecznego kontraktu. Kluby z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich kuszą go wielkimi pieniędzmi. Ostatnio odrzucił propozycję umowy gwarantującej 2 mln euro rocznie. Teraz pojawiła się oferta dwukrotnie wyższa, czyli opiewająca na 4 miliony euro za jeden sezon.

Warto zaznaczyć, że w Pogoni napastnik zarabia 500 tysięcy euro rocznie. Oznacza to, że w Azji mógłby zarobić aż osiem razy więcej. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy klub, który złożył ofertę zawodnikowi, będzie w stanie dogadać się z Pogonią.