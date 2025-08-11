Jakub Krzyżanowski o przemianie i sile Wisły Kraków w nowym sezonie

Wisła Kraków wygrała starcie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3:2). Po meczu w rozmowie z kanałem Okiem Wiślaków głos na temat spotkania i swojego rozwoju zabrał Jakub Krzyżanowski.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski (z prawej)

Jakub Krzyżanowski o meczu Wisły Kraków z Pogonią Grodzisk Mazowiecki

Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon Betclic 1. Ligi w świetnym stylu. W niedzielne popołudnie pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki (3:2). Tymczasem na temat rywalizacji kilka słów powiedział jeden z zawodników Białej Gwiazdy w rozmowie z kanałem Okiem Wiślaków.

– Najważniejsze, że mamy trzy punkty. Druga połowa może nie była idealna w naszym wykonaniu, ale wiadomo, jakie były warunki na zewnątrz. Myślę, że każdy miał już trochę w nogach to spotkanie, dlatego trochę zwolniliśmy tempo i daliśmy inicjatywę Grodziskowi. Mimo to wybroniliśmy się i to jest najważniejsze – mówił Jakub Krzyżanowski.

Krakowska drużyna imponuje w tym sezonie skutecznością wykończenia sytuacji. O tym, co wpływa na taki progres, zawodnik również opowiedział.

– Dużo trenujemy finalizację na treningach. Myślę, że to widać w meczach. Każda sytuacja, jaką mamy, kończy się albo groźnym strzałem, albo golem. To na pewno jest plus i efekt naszej codziennej pracy – podkreślił Krzyżanowski.

🗣️ Krzyżanowski: ,,Dużo trenujemy finalizację na treningach i to widać w meczach. Każda sytuacja, którą mamy kończy się groźnym strzałem albo golem. To wynik naszej pracy."



✅ Zapraszam na krótki wywiad z obrońcą @WislaKrakowSA po #WISPGM na @OkiemWislakow. Link w komentarzu⤵️ pic.twitter.com/Kp46Nrynk3 — Maciej Skucha (@Maciej_Skucha) August 10, 2025

19-latek spędził ostatni rok na wypożyczeniu we Włoszech, grając w młodzieżowym zespole Torino. Piłkarz przyznał, że dzięki temu mocno się rozwinął.

– Okrzepłem, mam więcej pewności siebie i nie jestem już tym samym zawodnikiem, co przed wyjazdem. To dużo mi dało i jestem teraz trochę innym piłkarzem niż rok temu – powiedział Krzyżanowski.

W najbliższy weekend Wisła będzie pauzować, ponieważ mecz z Wieczystą został przełożony na 6 września. Tym samym krakowska ekipa wróci do gry w spotkaniu ze Zniczem Pruszków.

Czytaj więcej: Legia pokonała GKS. Iordanescu ujawnił, z czym walczy drużyna