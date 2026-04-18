AC Milan poszerzył swoją transferową listę życzeń trafił na nią Ousmane Diomande ze Sportingu Lizbona. Rossoneri jednak będą musieli sięgnąć głęboko do portfela - informuje Nicolo Schira.

AC Milan zaczął spoglądać w kierunku Portugalii. To właśnie z tamtejszej ligi piłkarz trafił na listę życzeń Rossonerich. Nicolo Schira poinformował, że w kręgu zainteresowań zespołu z Mediolanu znalazł się Ousmane Diomande, który na co dzień reprezentuje barwy Sportingu Lizbona. Włosi będą jednak musieli stoczyć walkę z Crystal Palace o sprowadzenie iworyjskiego stopera.

Transfer Ousmane Diomande może wiązać się z olbrzymim wydatkiem dla AC Milanu. I kto wie, czy klub Serie A będzie mógł sobie pozwolić na tak ogromny wydatek. Sporting Lizbona oczekuje za swojego zawodnika ofert, które będą wynosiły około 50 milionów euro. Na dziś trudno przewidzieć, czy Rossoneri finalnie ruszą po reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej.

Ousmane Diomande jest niezwykle wszechstronnym defensorem. Przed rokiem obrońca Sportingu Lizbona był łączony z czołowymi europejskimi zespołami. Zawodnik finalnie zdecydował się zostać w Portugalii, co mogło być błędem. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej w trwającej kampanii nie jest już tak błyszczącym piłkarzem. Jednak wciąż drzemie w nim ogromny potencjał.

W obecnym sezonie Ousmane Diomande rozegrał 25 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Iworyjczyk zdołał strzelić jednego gola. Udało mu się wpisać na listę strzelców w starciu z Athleticiem Bilbao w Lidze Mistrzów.