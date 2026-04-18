Alisson Becker po sezonie przestanie być zawodnikiem Liverpoolu. Jak się okazuje, Brazylijczyk zgodził się już na przejście do Juventusu. Transfer wydaje się już tylko kwestią czasu - przekazuje "TuttoMercatoWeb".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alisson

Transferowa saga z udziałem Alissona Beckera nabiera tempa. Wydaje się, że już nie ma szans, aby brazylijski golkiper kontynuował karierę w Liverpoolu, ponieważ zawodnik dał zielone światło na transfer. Serwis „TuttoMercatoWeb” informuje, że golkiper The Reds zgodził się dołączyć do Juventusu. Do transferu może dojść już w nadchodzącym letnim okienku transferowym.

Kontrakt Alissona Beckera z Liverpoolem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Juventus zatem będzie musiał zapłacić klauzulę odstępnego, aby wykupić Brazylijczyka. Zapewnie nie będzie ona wysoka, ponieważ The Reds mają nie robić problemu 33-latkowi w kwestii zmiany barw klubowych. Na dodatek golkiper nie należy już do najmłodszych zawodników.

Warto zaznaczyć, że Alisson Becker ma doświadczenie z gry w Serie A. Przed transferem do Liveproolu, Brazylijczyk reprezentował barwy AS Romy. Na początku golkiper był tylko zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego, ale po odejściu Polaka został jedynką między słupkami i zapracował sobie na przeprowadzkę na Anfield Road.

Alisson Becker w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania między słupkami Liverpoolu. Liczby Brazylijczyka są nadal godne pochwały. Udało mu się aż 13-krotnie zakończyć mecz na zero z tyłu.