Barcelona i Juventus walczą o gwiazdę Man City

Bernardo Silva musi wybrać nowy klub, gdyż jego kontrakt z Man City nie zostanie przedłużony. Mundo Deportivo informuje, że Juventus uważa FC Barcelonę za głównego rywala w walce o piłkarza.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bernardo Silva wybiera pomiędzy Barceloną a Juventusem

FC Barcelona pozostaje w gronie faworytów do pozyskania Bernardo Silvy. Co prawda, Katalończycy nie szukają środkowego pomocnika na już, ale sytuacja może ulec zmianie, jeśli z klubem pożegna się Marc Casado. Priorytetowe wzmocnienia w Balugranie to środkowy obrońca, skrzydłowy oraz napastnik. Na korzyść ściągnięcia Portugalczyka przemawia fakt, że jest do wzięcia za darmo.

Kilka dni temu stało się jasne, że Bernardo Silva nie przedłuży kontraktu z Manchesterem City. Reprezentant Portugalii spędził na Etihad aż dziewięć lat, występując w 451 meczach, w których zdobył 76 goli i zanotował 77 asyst.

Kibice zastanawiają się, gdzie trafi, a wśród faworytów wymienia się dwa kluby. Oprócz Barcelony jest także Juventus, który od dawna interesuje się 31-latkiem. Z pewnością, jeśli chodzi o finanse, mogą zaproponować mu lepsze warunki niż Duma Katalonii.

Natomiast dziennik Mundo Deportivo, powołując się na włoskie media, twierdzi, że to Barcelona jest wyraźnym faworytem. Mistrz Hiszpanii ma stanowić poważne zagrożenie dla Turyńczyków w kontekście walki o podpisanie kontraktu z zawodnikiem.

Bernardo Silva oprócz Man City grał także w AS Monaco oraz Benfice. Na swoim koncie ma także 107 występów w reprezentacji Portugalii, dla której zdobył 14 bramek. Z drużyną narodową wygrał dwukrotnie Ligę Narodów.