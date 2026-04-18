Manchester United triumfuje na Stamford Bridge! Koszmarna seria Chelsea [WIDEO]

22:56, 18. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Chelsea i Manchester United mierzyli się ze sobą w sobotnim hicie Premier League. Mecz zakończył się po myśli podopiecznych Michaela Carricka, którzy wygrali 1:0. Zwycięskiego gola strzelił Matheus Cunha.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Casemiro, Matheus Cunha i Diogo Dalot

Sobotnie zmagania w ramach 33. kolejki rozgrywek Premier League kończyły się hitowym starciem, w którym Chelsea przed własną publicznością podejmowała Manchester United. Jeszcze do niedawna zespoły rywalizowały ze sobą o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie w walce liczą się tylko Czerwone Diabły. Drużyna Liama Roseniora zalicza fatalną serię porażek i ich szanse na Champions League są już minimalne.

Od początku meczu przeważała Chelsea. Miejscowa drużyna jednak miała problem w kluczowych momentach, w których zawodziła dokładność. Manchester United kompletnie nie mógł się odnaleźć na Stamford Bridge, ale to oni schodzili na przerwę na prowadzeniu. W 42. minucie podanie Bruno Fernandesa na gola zamienił Matheus Cunha.

W drugiej odsłonie Chelsea jeszcze bardziej przeważała. Czerwone Diabły jednak tego dnia były świetnie dysponowane w defensywie. Gospodarze mieli olbrzymi problem ze sforsowaniem obrony rywala. Drużyna prowadzona przez Michaela Carricka czaiła się na kontry, ale nie stanowiły one większego zagrożenia The Blues. Finalnie jednak w drugich 45. minutach nie oglądaliśmy goli, przez co trzy punkty powędrowały do dorobku zespołu z Old Trafford. Londyńczycy natomiast czwarty ligowy mecz z rzędu.

Manchester United w kolejnym meczu zagra u siebie z Brentfordem. Chelsea natomiast przełamania poszuka w starciu z Brighton & Hove Albion.

Chelsea – Manchester United 0:1

Cunha (42′)

