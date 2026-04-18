Manchester United wykazuje zainteresowanie Orkunem Kokcu. Besiktas ma świadomość, że Czerwone Diabły ruszają po transfer. Turecki klub życzy sobie aż 60 milionów euro za swoją gwiazdę - donosi "Turkish Football".

Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United jest zmuszony latem wzmocnić środek pola i wytypował już odpowiedniego kandydata. Trop Czerwonych Diabłów prowadzi do Turcji. Serwis „Turkish Football” poinformował, że w kręgu zainteresowań angielskiego giganta znalazł się Orkun Kokcu, który na co dzień reprezentuje barwy Besiktasu. Władze z Old Trafford są niemal przekonane, że chcą pozyskać tego pomocnika.

Wydatek na Orkuna Kokcu wcale nie będzie tak tani. Manchester United został już poinformowany o kwocie. Wspomniane źródło zdradza, że Besiktas oczekuje za swoją gwiazdę aż 60 milionów euro. Czerwone Diabły mają ograniczony budżet, więc taka kwota może dać im sporo do myślenia. Do otwarcia letniego okienka transferowego jeszcze sporo czasu, więc zespół z Old Trafford nie musi się spieszyć z decyzją.

Orkun Kokcu jednak nie jest jedynym pomocnikiem, który znajduje się na celowniku Manchesteru United. Czerwone Diabły poszukują następcy Casemiro, co nie jest wcale tak łatwym zadaniem. Na dodatek z angielskim zespołem pożegna się prawdopodobnie Manuel Ugarte.

W trwającej kampanii Orkun Kokcu rozegrał 34 spotkania w koszulce Besiktasu. Reprezentant Turcji zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dziewięć asyst.