Nowy plan właściciela Pogoni. Haditaghi idzie krok dalej

Alex Haditaghi może szykować kolejny ruch wykraczający poza transfery Pogoni Szczecin. W grę wchodzi inwestycja w klub z Betclic 2. Ligi, co wywołuje duże poruszenie w środowisku.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Za kulisami Pogoni powstaje coś nowego. Skala zaskakuje

Alex Haditaghi od momentu przejęcia Pogoń Szczecin konsekwentnie przebudowuje klub, łącząc transfery z porządkowaniem finansów i zmianami organizacyjnymi. W tle pojawia się jednak znacznie bardziej zaskakujący scenariusz, czyli wejście właściciela Pogoni w strukturę innego klubu w Polsce, o czym wieści przekazał dziennikarz Piotr Koźmiński z Goal.pl.

Haditaghi ma rozważać zakup większościowego pakietu udziałów w jednym z klubów z trzeciego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Jak wynika z ostatnich wieści insidera, nie chodzi już o wcześniejsze spekulacje dotyczące Świtu Szczecin, lecz o inny ośrodek, który miałby pełnić funkcję zaplecza rozwojowego dla Pogoni i jej akademii.

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Według planu taki klub miałby zapewnić młodym zawodnikom regularną grę, a jednocześnie korzystać z zaplecza organizacyjnego i finansowego klubu ze Szczecina. W praktyce oznaczałoby to stworzenie dodatkowej ścieżki rozwoju piłkarzy, bez konieczności ingerencji w aktualną strukturę pierwszego zespołu. Kluczowe informacje w tej sprawie ujawnił Jerzy Chwałek na platformie X, wskazując konkretny kierunek potencjalnej inwestycji.

„Według moich informacji 2. ligowym klubem w który chce zainwestować Alex Haditaghi jest Stal Stalowa Wola, mająca kłopoty finansowe. Klub pod ścianą, bo w nowym tygodniu piłkarze mogą rozwiązywać kontrakty z winy klubu” – przekazał dziennikarz.

Fakt, że Stal Stalowa Wola zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, może otworzyć drogę do szybkich decyzji właścicielskich. W takim scenariuszu inwestycja mogłaby zapewnić klubowi stabilizację, a Pogoni dodatkowe zaplecze sportowe. Na tym etapie nie ma jednak oficjalnych potwierdzeń. Niemniej kierunek działań Haditaghiego wskazuje, że projekt Pogoni może wyjść daleko poza standardowe realia PKO BP Ekstraklasy.