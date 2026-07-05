Przełom po latach. Padła ważna decyzja ws. Wisły Kraków

Kibice GKS Katowice podjęli decyzję, która z pewnością odbije się szerokim echem w piłkarskim środowisku. W mediach społecznościowych ogłosili, że zorganizują wyjazd na ligowe spotkanie z Wisłą Kraków, kończąc tym samym spekulacje dotyczące swojej postawy wobec trwającego od lat bojkotu kibiców Białej Gwiazdy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Fani GKS zapowiedzieli wyjazd do Krakowa

Na profilu kibiców GKS Katowice w serwisie X pojawił się komunikat dotyczący meczu z Wisłą Kraków, który zostanie rozegrany w niedzielę 26 lipca o godzinie 20:15. Poinformowano również o rozpoczęciu zapisów na wyjazd. Początkowo będą one prowadzone przez osoby odpowiedzialne za poszczególne dzielnice i fankluby, a w późniejszym terminie ruszą także zapisy stacjonarne w sklepie Blaszok.

Decyzja kibiców z Katowic ma szczególne znaczenie w kontekście trwającego od sierpnia 2023 roku bojkotu sympatyków Wisły Kraków. Po tragicznych wydarzeniach w Radłowie wiele środowisk kibicowskich zrezygnowało zarówno z przyjmowania fanów Białej Gwiazdy na swoich stadionach, jak i organizowania wyjazdów do Krakowa. W kolejnych miesiącach oficjalnie tłumaczono to między innymi względami bezpieczeństwa, remontami czy problemami z sektorem gości.

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Nierzadko sytuacje te były dość komiczne, ale wciąż trwały. Szczególnym echem odbił się marcowy mecz we Wrocławiu. Gdy Śląsk postanowił odmówić wejścia na obiekt fanom Białej Gwiazdy, krakowski klub nie pojechał na to spotkanie, za co został ukarany walkowerem.

Czy to przełom i koniec bojkotu w środowiskach kibicowskich? To się jeszcze okaże. Zobaczymy jak zareagują fani kolejnych zespół PKO Ekstraklasy. W 2. serii gier Wisłę czeka wyjazd do Gliwic, a w 3. kolejce podejmie przed własną publicznością Wisłę Płock.