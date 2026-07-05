Korona Kielce potwierdza głośny transfer. Prosto z Rakowa Częstochowa

Korona Kielce oficjalnie poinformowała, że kontrakt z klubem podpisał Ariel Mosór, a więc były już obrońca Rakowa Częstochowa. To kolejny spory transfer tego zespołu.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Ariel Mosór w Koronie Kielce

Korona Kielce tego lata idzie jak burza jeśli chodzi o działania na rynku transferowym. Do tej pory Scyzory potwierdziły chociażby wykup Patrika Hellebrand z Górnika Zabrze, co odbierane jest jako majstersztyk. Poza tym wykupili oni Kamila Jakubczyka z Arki Gdynia, a to jeszcze nie koniec ofensywny. Właśnie potwierdzono, że nowym piłkarzem Korony został Ariel Mosór.

Ten wciąż młody środkowy obrońca ostatnio związany był z Rakowem Częstochowa, ale teraz ma pomóc – jak się zdaje – ekipie Jacka Zielińskiego w walce o najwyższe cele. Jak poinformowano, Mosór podpisał z klubem umowę do końca czerwca 2030 roku.

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– Jestem bardzo podekscytowany tym transferem. W Kielcach buduje się bardzo ciekawa, głodna sukcesów drużyna. Chcę walczyć z Koroną o wygraną w każdym meczu. Ujęła mnie energia, która bije od właściciela, prezesa, dyrektora sportowego. Miałem też bardzo dobrą rozmowę z trenerem przed podjęciem decyzji. Nie mogę doczekać się startu sezonu! – mówi Ariel Mosór w rozmowie z mediami klubowymi.

Ariel Mosór w minionym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań, w których zdobył jednego gola. Łącznie w barwach Medalików ma 26 gier. Dużo więcej na boisku czasu spędził jednak w Piaście Gliwice, gdzie był jednym z czołowych obrońców ligi. W sumie w PKO Ekstraklasie ten 23-latek ma ponad 110 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

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