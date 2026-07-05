Reprezentant Portugalii o krok od przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej

20:20, 5. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Francisco Trincao zgodził się dołączyć do Al-Ahli. Saudyjski klub prowadzi zaawansowane rozmowy ze Sportingiem Lizbona w sprawie tego transferu - podaje Fabrizio Romano.

Francisco Trincao
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Francisco Trincao

Francisco Trincao bliski przenosin do Al-Ahli

Francisco Trincao w ostatnich sezonach należał do grona najlepszych ofensywnych zawodników ligi portugalskiej. Nic więc dziwnego, że 26-letni atakujący wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W poprzednich tygodniach mierzący 184 centymetry piłkarz był łączony z Liverpoolem, Chelsea, Manchesterem City, Juventusem oraz Borussią Dortmund. Wszystko wskazuje jednak na to, że gwiazdor Sportingu Lizbona zamiast przenosin do jednej z czołowych europejskich lig wybierze znacznie bardziej zaskakujący kierunek.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Trincao zgodził się bowiem dołączyć do Al-Ahli, a saudyjski klub prowadzi zaawansowane rozmowy z wyżej wspomnianym Sportingiem. Wiele wskazuje na to, że strony wkrótce osiągną pełne porozumienie. Według medialnych doniesień kwota transferu ma wynieść około 50 milionów euro. Ofensywny pomocnik, który z powodzeniem występuje również na skrzydle, miałby w nowym zespole zastąpić Riyada Mahreza i stać się jedną z największych gwiazd ekipy z Dżuddy.

Dziewiętnastokrotny reprezentant Portugalii przywdziewa koszulkę drużyny Lwów od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Estadio Jose Alvalade z Barcelony. Trincao początkowo grał w lizbońskim klubie na zasadzie wypożyczenia, a rok później został wykupiony za 18 milionów euro. W minionej kampanii rozegrał 54 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobył 13 bramek oraz zanotował 18 asyst. Jego kontrakt ze Sportingiem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

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