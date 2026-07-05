Radomiak żegna kluczowego zawodnika. Rozstanie potwierdzone

13:35, 5. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Radomiak Radom

Radomiak Radom zakończył współpracę z Mauridesem. Ekstraklasowicz właśnie ogłosił odejście brazylijskiego napastnika. Nowym pracodawcą zawodnika będzie gruziński Dinamo Batumi.

Piłkarze Radomiaka Radom
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Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Oficjalnie: Maurides opuścił Radomiaka Radom i wzmocnił Dinamo Batumi

Radomiak Radom kompletuje skład na nowy sezon PKO Ekstraklasy. Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że drużynę opuści Maurides. Teraz już to wiemy oficjalnie. Ekstraklasowicz za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosił rozstanie z Brazylijczykiem. Napastnik został właśnie nowym zawodnikiem Dinama Batumi.

Maurides przeniósł się do Gruzji na zasadzie transferu definitywnego. Kontrakt brazylijskiego snajpera będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Odejście 32-latka może okazać się bolesne dla Radomiaka Radom. Zawodnik przez ostatnie sezony stanowił o sile drużyny, będąc jej kluczowym zawodnikiem.

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Dla Radomiaka to z pewnością spora strata. Maurides należał do najbardziej doświadczonych piłkarzy w kadrze i wielokrotnie udowadniał swoją wartość na boisku. Teraz przed władzami klubu stoi trudne zadanie znalezienia napastnika, który będzie w stanie wypełnić lukę po Brazylijczyku.

Maurides w koszulce Radomiaka Radom rozegrał łącznie 85 spotkań. Doświadczony napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 18 trafień, a także 10 trafień.

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