Juventus ma problem. Mundial przekreślił plany dotyczące napastnika

19:27, 5. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus liczył, że mistrzostwa świata pomogą rozwiązać jedną z najważniejszych kwestii kadrowych. Słabe występy Jonathana Davida sprawiły jednak, że zainteresowanie Kanadyjczykiem wyraźnie osłabło.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

David nie pomógł sobie na mundialu

Juventus planuje przebudowę linii ataku, ale aby sfinalizować kolejne transfery, najpierw musi sprzedać część zawodników. Jednym z piłkarzy przeznaczonych do odejścia jest Jonathan David, jednak jego sytuacja po mistrzostwach świata stała się jeszcze bardziej skomplikowana.

Kanadyjski napastnik rozczarował podczas turnieju. Jego reprezentacja odpadła po porażce 0:3 z Marokiem, a sam David nie potrafił nawiązać do swojej najlepszej dyspozycji. W Turynie liczono, że dobry mundial zwiększy zainteresowanie 25-latkiem i ułatwi jego sprzedaż, lecz stało się dokładnie odwrotnie.

BONUS 400 PLN za poprawny TYP NA GOLA Brazylii z Norwegią. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dodatkowym problemem pozostaje wysoki kontrakt zawodnika. David ma zarabiać około 6 milionów euro netto za sezon, a umowa obowiązuje jeszcze przez cztery lata. Według włoskich mediów sam piłkarz nie naciska również na zmianę klubu i chce kontynuować karierę w Juventusie.

Znacznie większe zainteresowanie wzbudza Lois Openda. Napastnika obserwują Lens, Monaco i Olympique Lyon, jednak żaden z tych klubów nie chce zapłacić 40 milionów euro, które Juventus wyłożył na jego definitywny wykup. Działacze Starej Damy proponują rozwiązanie w postaci wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za 30 milionów euro, ale dotychczas spotkali się jedynie z ofertami zawierającymi opcję, a nie obowiązek transferu. Według doniesień najbardziej zdecydowany na spełnienie oczekiwań Juventusu może być beniaminek Premier League, Coventry City.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości