Wieczysta Kraków tego lata pozyskała Tobiasa Christensena. Norweg miał okazję dzielić szatnię z Erlingiem Haalandem. Nowy nabytek beniaminka PKO Ekstraklasy na łamach "TVP Sport" wypowiedział się o napastniku Manchesteru City.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Tobias Christensen o Erlingu Haalandzie:

Wieczysta Kraków zbroi się na nowy sezon, w którym będzie rywalizowała w PKO Ekstraklasie. Beniaminek dokonał już wielu interesujących wzmocnień. Jednym z piłkarzy, który zawitał do dawnej stolicy Polski, jest Tobias Christensen. Norweg przeniósł się do drużyny prowadzonej przez Kazimierza Moskala na zasadzie transferu definitywnego z rumuńskiego FC Rapid 1923.

Tobias Christensen miał przyjemność udzielić wywiadu „TVP Sport”. Norweg wspomniał, że miał okazję występować w jednym zespole z Erlingiem Haalandem. Nowy nabytek Wieczystej Kraków w samych superlatywach wypowiedział się o gwiazdorze Manchesteru City.

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– Pamiętam go jako bardzo dobrego, sympatycznego i zabawnego gościa. Już dawno nie rozmawialiśmy, ale ciągle wygląda na takiego samego, wesołego człowieka. No i oczywiście, to świetny zawodnik. Można było zakładać, że zrobi karierę, ale nie przeczuwałem, że stanie się aż tak dobry. Przeżyliśmy razem wiele fajnych chwil w reprezentacjach młodzieżowych – mówił Tobias Christensen.

– Wygraliśmy z Hondurasem 12:0, a Erling strzelił dziewięć goli. To wtedy jego talent eksplodował, wkrótce w barwach Salzburga strzelił hattricka w Lidze Mistrzów i tak to się zaczęło. Dziś jest najlepszym napastnikiem na świecie – dodał.

Pozyskanie Tobiasa Christensena nie było tanią transakcją. Wieczysta Kraków zapłaciła za jego przybycie aż 500 tysięcy euro.