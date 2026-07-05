Selekcjoner Meksyku odsłonił kulisy. To może być mecz turnieju

18:49, 5. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fifa.com

Reprezentacja Meksyku jest przed jednym z ważniejszych meczów na MŚ 2026. Javier Aguirre analizował reprezentację Anglii i podkreślił, że 1/8 finału może mieć historyczny wymiar.

Javier Aguirre
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Javier Aguirre

Javier Aguirre mówi wprost o Anglii. Tego Meksyk się obawia najbardziej

Reprezentacja Meksyku stoi przed ogromnym wyzwaniem w postaci starcia z Anglią w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Selekcjoner Javier Aguirre nie ukrywa, że rywal należy do najbardziej kompletnych zespołów turnieju i potrafi dostosować się do każdego scenariusza boiskowego.

– Mają ważnych zawodników zarówno z angielskiej Premier League, jak i z zagranicy. Są silni fizycznie i grają dobrą piłkę nożną. Pamiętam, jak zmienił się ich styl gry wraz z przyjściem Garetha Southgate’a, a Thomas Tuchel kontynuował ten trend. To drużyna, która potrafi grać na dwa sposoby. Kiedyś byli szybcy i bezpośredni, przytłaczali przeciwników… Nadal tak grają, ale jeśli widzą, że to nie działa, mogą zmienić podejście. W historii meksykańskiej piłki nożnej odbyło się wiele historycznych meczów. Ten będzie jednym z nich – powiedział trener cytowany przez oficjalną stronę internetową FIFA.

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Reprezentacja Meksyku zakończyła fazę grupową MŚ 2026 na pierwszym miejscu w grupie A z dorobkiem dziewięciu punktów, prezentując stabilną i skuteczną grę zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Z kolei Anglia triumfowała w Grupie L, zdobywając siedem punktów i potwierdzając swoją wysoką formę w fazie grupowej.

Z kolei w 1/16 finału Meksykanie pokonali Ekwador (2:0), natomiast Synowie Albionu wygrali z DR Kongo (2:1). Obie drużyny przystępują do meczu w dobrej dyspozycji, co tylko podnosi rangę nadchodzącego starcia.

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