Piłkarz Legii szczerze o Papszunie. „To była część jego duszy”

Legia Warszawa przygotowuje się już do nowego sezonu. Tymczasem w Zoran Arsenić w rozmowie z "TVP Sport" opowiedział o swojej przeprowadzce do stolicy i ponownej współpracy z Markiem Papszunem.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Zoran Arsenić o Marku Papszunie

Legia Warszawa zakończyła już etap wzmocnienia drużyny w letni okienku transferowym. Zoran Arsenić jest jednym z piłkarzy, który tego lata trafił na Łazienkowską. Wojskowi pozyskali doświadczonego stopera na zasadzie wolnego transferu, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt z Rakowem Częstochowa.

Zoran Arsenić ostatnio udzielił wywiadu „TVP Sport”. Nowy obrońca Legii Warszawa omówił swój tegoroczny transfer. Zawodnik dodatkowo opowiedział także o ponownej współpracy z Markiem Papszunem. Stoper rozegrał pod wodzą trenera Wojskowych dotychczas aż 118 spotkań.

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– Raków miał opcję przedłużenia ze mną umowy, ale nie skorzystał z tej możliwości. Kiedy dostałem informację, że sprawy wyglądają właśnie tak, to musiałem porozmawiać z częstochowskim klubem, ale też z innymi zespołami. Jedną z tych drużyn była też Legia Warszawa. Kiedy ten temat się pojawił, porozmawiałem także z trenerem Papszunem, a potem decyzja była już łatwa. Jeszcze przed końcem sezonu było jasne, że kolejne rozgrywki rozpocznę jako gracz stołecznego klubu – mówił Zoran Arsenić.

– Nie znałem tej statystyki. Same te liczby pokazują, jak wiele spędziliśmy czasu wraz z trenerem Papszunem. To szkoleniowiec charakteryzujący się konsekwencją w pracy, ale też we wszelkich możliwych obszarach. Trener zawsze taki był, to była część jego duszy. Nic się w tym aspekcie nie zmieniło od naszego pierwszego spotkania. Był charakterologicznie tym samym człowiekiem przy okazji mojego pierwszego dnia w Rakowie, jak i podczas naszego ponownego spotkania w Legii – dodał.