Como namawia gwiazdę Chelsea na transfer

Trevoh Chalobah jest coraz bliżej przeprowadzki do Serie A. Angielski obrońca preferuje transfer do Interu, jednak mediolański klub wciąż nie rozpoczął negocjacji z Chelsea, co wykorzystać próbuje Como.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Inter ma przewagę, ale nie złożył oferty

Przyszłość Trevoha Chalobaha wciąż pozostaje otwarta. W ostatnich dniach przedstawiciele zawodnika pojawili się we Włoszech, gdzie prowadzili rozmowy zarówno z Interem, jak i Como. Według „La Gazzetta dello Sport” to właśnie mistrzowie Włoch są obecnie preferowanym kierunkiem dla angielskiego stopera.

Inter uzyskał już zgodę piłkarza na ewentualny transfer, a warunki indywidualnego kontraktu nie powinny stanowić przeszkody. Problemem pozostaje jednak brak oficjalnej oferty skierowanej do Chelsea. Do tej pory mediolańczycy ograniczyli się jedynie do kontaktów z otoczeniem zawodnika.

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Sytuację stara się wykorzystać Como. Klub prowadzony przez Cesca Fabregasa od dłuższego czasu zabiega o pozyskanie Chalobaha i nie zamierza rezygnować z walki. Według włoskich mediów Chelsea odrzuciła już dwie propozycje beniaminka Serie A, ale w przyszłym tygodniu ma wpłynąć trzecia oferta.

Londyński klub oczekuje za 26-letniego defensora około 35 milionów euro. Dopóki Inter nie rozpocznie rozmów z Chelsea, Como zachowuje realne szanse na sfinalizowanie transferu. Ostateczne rozstrzygnięcia mogą zapaść w najbliższych dniach.

Wygląda więc na to, że po awansie Como do Ligi Mistrzów, transferowa ofensywa klubu trwa w najlepsze. Jak dotąd, najgłośniejszym ruchem było pozyskanie Nico Paza za 60 mln euro.