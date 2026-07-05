FIFA zmieniła decyzję. Gwiazda USA zagra z Belgią mimo czerwonej kartki

Reprezentacja USA otrzymała niespodziewane "wsparcie" przed meczem z Belgią w 1/8 finału mistrzostw świata. FIFA zawiesiła karę nałożoną na Folarina Baloguna, dzięki czemu napastnik będzie mógł wystąpić w jednym z najważniejszych spotkań turnieju.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Folarin Balogun

Wyjątkowa decyzja FIFA ws. Baloguna

Folarin Balogun został ukarany czerwoną kartką w meczu z Bośnią i Hercegowiną po interwencji na Tariku Muharemoviciu. Początkowo oznaczało to automatyczną dyskwalifikację na jedno spotkanie, jednak Komisja Dyscyplinarna FIFA postanowiła zawiesić wykonanie kary. Sam czerwony kartonik pozostaje w mocy, ale napastnik Monaco będzie do dyspozycji Mauricio Pochettino w starciu z Belgią.

Według The Athletic decyzję podjęto na podstawie artykułu 27 regulaminu FIFA. Przepis pozwala Komisji Dyscyplinarnej zawiesić wykonanie kary w wyjątkowych okolicznościach. Podobne rozwiązanie zastosowano wcześniej wobec Cristiano Ronaldo, który po czerwonej kartce w eliminacjach mistrzostw świata mógł ostatecznie wystąpić w turnieju.

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Dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych to bardzo ważna wiadomość. Balogun rozegrał dotąd trzy mecze na mundialu i zdobył w nich trzy bramki. Wcześniej FIFA podkreślała, że formalne odwołanie od czerwonej kartki nie jest możliwe, a jedyną drogą pozostawało właśnie zastosowanie wspomnianego przepisu.

Sprawa wywołała również polityczne kontrowersje. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podziękował FIFA za zmianę decyzji, nazywając ją naprawieniem wielkiej niesprawiedliwości. Dziennikarz Ben Jacobs z TalkSport przekazał natomiast, że Trump miał osobiście kontaktować się z prezesem FIFA Giannim Infantino w sprawie Baloguna. Światowa federacja nie potwierdziła jednak tych doniesień.