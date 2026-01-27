Nowy obrońca przed Derbami Śląska. Piast ogłosił transfer

Piast Gliwice w rundzie wiosennej będzie rywalizował przede wszystkim o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Śląski klub ogłosił natomiast pozyskanie nowego defensora.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Elton Fikaj wzmocnił Piast Gliwice

Piast Gliwice zakończył 2025 rok na 14. pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając 20 punktów na koncie, podobnie jak trzy inne zespoły. Niebiesko-czerwoni jednocześnie rywalizują o utrzymanie w elicie, a pomóc w realizacji tego celu ma nowy defensor. Klub oficjalnie przekazał informacje na ten temat.

„Elton Fikaj wylądował w Piaście Gliwice! 20-letni obrońca dołącza do Niebiesko-czerwonych na zasadzie transferu definitywnego i podpisuje 2,5-letni kontrakt!” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Piasta Gliwice.

Młodzieżowy reprezentant Albanii trafił do polskiego klubu z Panathinaikosu. W greckiej ekipie w tym sezonie Fikaj wystąpił łącznie w zaledwie trzech spotkaniach, spędzając na boisku 268 minut. Nie były to jednak mecze w lidze greckiej ani w europejskich pucharach. Aktualnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 300 tysięcy euro.

Tymczasem już w najbliższą sobotę Piast zmierzy się w Derbach Śląska z Górnikiem Zabrze. Spotkanie odbędzie się w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego w tym starciu zabrzmi o godzinie 14:45. W pierwszym meczu w tym sezonie pomiędzy drużynami górą był 14-krotny mistrz Polski. Górnik wygrał po trafieniu Erika Janży. Po zakończeniu spotkania doszło do dużej awantury, w którą zaangażowani byli Lukas Podolski oraz kierownik Piasta Adam Fudali.