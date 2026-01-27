Wisła Płock buduje skład na wiosnę. Klub potwierdził transfer

Wisła Płock jest zaskakującym liderem PKO BP Ekstraklasy po pierwszej części sezonu. Tymczasem wiosną w drużynie Mariusza Misiury będzie grał młodzieżowy reprezentant Polski.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Dominik Sarapata zasilił Wisłę Płock

Wisła Płock ma duże ambicje związane z sezonem 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem we wtorek 27 stycznia klub z Orlen Stadion ogłosił pozyskanie nowego pomocnika.

„Witamy wśród Nafciarzy! 18-letni pomocnik Dominik Sarapata dołącza do Wisły Płock na zasadzie półrocznego wypożyczenia z FC Kopenhaga” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnym profilu Wisły na platformie X.

Młody zawodnik wrócił zatem do Polski po zaledwie kilku miesiącach. 18-latek, urodzony w Świętochłowicach, w lipcu trafił na zasadzie transferu definitywnego do FC Kopenhagi. W ekipie z Danii w tym sezonie zagrał 12 spotkań, notując w nich jedno trafienie oraz dwie asysty. Sarapata ma kontrakt z klubem z Kopenhagi ważny do końca czerwca 2029 roku.

Tymczasem po zimowym zgrupowaniu w Turcji, w trakcie którego Nafciarze rozegrali cztery mecze kontrolne, już w ten weekend Wisła wróci do gry w PKO BP Ekstraklasie. Płocczanie zmierzą się w niedzielę z Rakowem Częstochowa. Wisła w pierwszym starciu w tej kampanii z wicemistrzami Polski wygrała jednym golem (2:1).

Ekipa z Płocka legitymuje się obecnie dorobkiem 30 punktów. Tyle samo oczek ma Górnik Zabrze, w którego barwach w przeszłości występował Sarapata. Nad trzecią Jagiellonią Białystok oraz czwartym Rakowem Częstochowa przewaga Nafciarzy wynosi tylko jeden punkt.