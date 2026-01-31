Pierwszy mecz Piasta w roku i trudna lekcja. Myśliwiec analizował porażkę

Piast Gliwice przegrał pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku, ulegając Górnikowi Zabrze (1:2). Po zakończeniu meczu swoimi przemyśleniami podzielił się Daniel Myśliwiec.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Daniel Myśliwiec podsumował spotkanie Górnik – Piast

Piast Gliwice doznał przy okazji 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy swojej ósmej porażki w tej kampanii. Niebiesko-czerwoni po starciu z Górnikiem Zabrze wciąż mają 20 punktów na koncie. Mimo to szkoleniowiec Piastunek z optymizmem spogląda w przyszłość.

– Dobrze jest dobrze zacząć rok, ale to nie jest też tak, że źle jest zacząć źle. Z naszej perspektywy oczywiście chcieliśmy zrobić wszystko, żeby wygrać. To był bardzo ważny mecz, szczególnie dla naszych kibiców, ale także dla nas, bo każdy mecz jest bardzo, bardzo istotny – usłyszał Goal.pl od trenera Daniela Myśliwca na pomeczowej konferencji prasowej.

– Patrząc na cały kontekst, jestem bardzo zadowolony z pierwszej połowy. Nie emocjonuję się specjalnie, mówiąc, że była ona naprawdę bardzo dobra – zaznaczył szkoleniowiec Piasta.

– Czymś, na czym moim zdaniem ucierpieliśmy, co wręcz okazało się naszym zabójstwem, była sytuacja po zdobyciu bramki. Bardzo ładnej bramki. Moi piłkarze w każdym momencie pokazywali, jak bardzo zależy im na kolejnej akcji i na strzeleniu następnego gola – mówił trener.

Myśliwiec wrócił też pamięcią do swojego początku w klubie z Gliwic.

– Gdy dołączałem do Piasta, wiele osób uważało, że to misja samobójcza. Moi piłkarze pokazali jednak, że nawet w bardzo trudnej sytuacji potrafią wyjść obronną ręką. Końcówka rundy była tego dowodem, choć trzeba pamiętać o kontekście zimy, warunkach treningowych i czasie, jaki mieliśmy na wypracowanie mechanizmów – mówił szkoleniowiec gliwiczan.

– Optymizmu szukam w dużym potencjale mentalnym i wystarczającym potencjale piłkarskim, co niejednokrotnie już pokazywaliśmy. Gdybyśmy byli bardziej konsekwentni, już po tym meczu moglibyśmy mówić o dużej zmianie – powiedział Myśliwiec.

Swoje kolejne spotkanie ekipa z Gliwic rozegra już w najbliższy wtorek. Piast Gliwice zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Lechem Poznań w zaległym meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy.