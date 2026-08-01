Rodado na ławce. Składy na mecz Piast Gliwice – Wisła Kraków

13:47, 1. sierpnia 2026 14:40, 1. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Piast Gliwice zmierzy się z Wisłą Kraków w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Początek spotkania w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 14:45. Sprawdź, składy na mecz Piast - Wisła.

Mariusz Jop
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Oficjalne składy na mecz Piast – Wisła

Wisła Kraków wygrała tydzień temu na inaugurację PKO BP Ekstraklasy. Przed własną publicznością byli lepsi od GKS-u Katowice (2:1). Zwycięską passę będą chcieli podtrzymać również w 2. kolejce. Tym razem czeka ich wyjazdowe starcie, którego gospodarzem będzie Piast Gliwice. Podopieczni Daniel Myśliwca przegrali ostatnio z Zagłębiem Lubin (0:2), tracąc bramki w ostatnich dwudziestu minutach.

Skład gospodarzy nie różni się za bardzo od tego, co kibice widzieli tydzień temu. Szkoleniowiec dokonał tylko dwóch zmian. W obu przypadkach mowa o skrzydłowych. Tym razem zabrakło Szczepana Muchy i Jasona Lokilo. Ich miejsce zajęli Ivan Lima i Hugo Vallejo.

Jeśli chodzi o Wisłę Kraków, fani zobaczą identyczną wyjściową jedenastkę jak na start sezonu. Oznacza to, że w bramce zagra Marcel Łubik, a przed nim od prawej Giger, Uryga, Maisonneuve i Krzyżanowski. Na bokach pomocy wystąpią Kuziemka i Bozić, a w środku Duda oraz Igbekeme. Z przodu zagrają Duarte, a przed nim Jordi Sanchez.

Składy na mecz Piast Gliwice – Wisła Kraków:

Piast: Gril – Borowski, Rivas, Drapiński, Lewicki – Łabojko, Leśniak, Boisgard – Vallejo, Lima, Ntamack

Wisła: Łubik – Giger, Uryga, Maisonneuve, Krzyżanowski – Kuziemka, Duda, Igbekeme, Bozić – Duarte – Sanchez

Początek meczu Piast Gliwice – Wisła Kraków o godzinie 14:45. Jest to pierwsze sobotnie spotkanie 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeszcze dziś odbędą się starcie Wieczysta Kraków – Lech Poznań. Z kolei mecz Korona – Górnik został przełożony.

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