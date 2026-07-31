Widzew Łódź wciąż bez zwycięstwa. Bramkarze rządzili w Płocku [WIDEO]

Widzew Łódź bezbramkowo zremisował w Płocku z Wisłą w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Klasę pokazali bramkarze obu zespołów, którzy uchronili swoje drużyny przed utratą bramek.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Bez goli w Płocku

Wisła Płock w zeszłym tygodniu pokonała na wyjeździe Raków Częstochowa (2:1) na start PKO BP Ekstraklasy. Latem w zespole Nafciarzy Mariusza Misiurę zastąpił Adam Majewski. W poprzednim sezonie imponowali przede wszystkim organizacją gry obronnej, jednak pierwsze spotkanie pokazało, że drużyna potrafi być groźny również w ofensywie.

Z kolei Widzew Łódź rozpoczął ligową kampanię od rozczarowującego remisu z Motorem Lublin (2:2) na własnym stadionie. Drużyna Aleksandara Vukovicia chciała szybko odpowiedzieć kibicom i odnieść pierwsze zwycięstwo w sezonie. Przed tygodniem Karol Świderski pojawił się na boisku w drugiej połowie. Tym razem napastnik reprezentacji Polski znalazł się w podstawowym składzie.

Już w pierwszej połowie goście mogli objąć prowadzenie. Sebastian Bergier znalazł się w sytuacji sam na sam z Rafałem Leszczyńskim, jednak snajper Widzewa nie wykorzystał znakomitej okazji. Pierwsza część spotkania była bardzo wyrównana. Mimo kilku prób ofensywnych kibice w Płocku nie doczekali się bramek przed przerwą.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ większej zmianie. Obie drużyny nadal szukały swoich szans, ale brakowało dokładności. W 59. minucie bardzo dobrą okazję miał Said Hamulić. Bośniak próbował pokonać Bartłomieja Drągowskiego, jednak golkiper łódzkiego zespołu wyszedł zwycięsko z tego pojedynku.

Dużo dzieje się w Płocku – oto jedna z niewykorzystanych szans gospodarzy! 👀



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Ostatecznie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. W następnej serii gier Płocczanie zmierzą się w Krakowie z Wisłą, a piłkarze Widzewa zagrają przeciwko Jagiellonii w Białymstoku.

Wisła Płock – Widzew Łódź 0:0 (0:0)