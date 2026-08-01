Kuziemka wybrał klub marzeń. Tam chce trafić gwiazda Wisły Kraków

09:11, 1. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Piłka Nożna

Maciej Kuziemka uważany jest za wielki talent. Już teraz stanowi o sile Wisły Kraków. W rozmowie z serwisem piłkanożna.pl wybrał klub marzeń. 20-latek marzy o grze w FC Barcelonie.

Maciej Kuziemka
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

FC Barcelona klubem marzeń Macieja Kuziemki z Wisły Kraków

Wisła Kraków rozpoczęła rozgrywki ligowe od zwycięstwa. W pierwszym meczu po powrocie do PKO BP Ekstraklasy pokonali przed własną publicznością GKS Katowice (2:1). Bramki strzelali Jordi Sanchez i Marko Bozić. Nieco ponad godzinę na boisku spędził Maciej Kuziemka, dla którego był to debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej. 20-latek pokazał się z bardzo dobrej strony, za co zebrał dobre recenzje.

Sam piłkarz był zadowolony ze swojego występu i podkreślał, że jego forma idzie w górę. „Jestem generalnie zadowolony. Miałem założenie, żeby się nie bać, odważnie wchodzić w pojedynki i to robiłem. Choć nie wszystko wychodziło, to miałem sporo strzałów, większość wprawdzie zablokowanych, ale strzał to zawsze jest zagrożenie, tworzy się pod bramką rywala niebezpieczeństwo. Czuję, że moja forma idzie w górę i w kolejnych meczach będzie widać ten progres” – mówił w rozmowie z serwisem piłkanożna.pl.

Kuziemka mimo młodego wieku już w poprzednim sezonie był kluczowym zawodnikiem Wisły Kraków. W poprzednich rozgrywkach rozegrał 32 mecze w lidze, w których strzelił 6 bramek i zanotował 7 asyst. Nic dziwnego, że stał się obiektem zainteresowania ze strony innych klubów. Przyszłość, a przynajmniej tą najbliższą wiąże jednak z Białą Gwiazdą, z którą przedłużył kontrakt do 2028 roku.

Można jednak przypuszczać, że w przyszłości wyciągnie go ktoś zza granicy. 20-latek pytany o wymarzony klub, nie wahał się ani chwili. Od razu powiedział, że jest nim FC Barcelona. „Gdybym miał wskazać klub marzeń, odpowiem Barcelona” – przyznał Maciej Kuziemka.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości