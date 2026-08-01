Kuziemka wybrał klub marzeń. Tam chce trafić gwiazda Wisły Kraków

Maciej Kuziemka uważany jest za wielki talent. Już teraz stanowi o sile Wisły Kraków. W rozmowie z serwisem piłkanożna.pl wybrał klub marzeń. 20-latek marzy o grze w FC Barcelonie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

FC Barcelona klubem marzeń Macieja Kuziemki z Wisły Kraków

Wisła Kraków rozpoczęła rozgrywki ligowe od zwycięstwa. W pierwszym meczu po powrocie do PKO BP Ekstraklasy pokonali przed własną publicznością GKS Katowice (2:1). Bramki strzelali Jordi Sanchez i Marko Bozić. Nieco ponad godzinę na boisku spędził Maciej Kuziemka, dla którego był to debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej. 20-latek pokazał się z bardzo dobrej strony, za co zebrał dobre recenzje.

Sam piłkarz był zadowolony ze swojego występu i podkreślał, że jego forma idzie w górę. „Jestem generalnie zadowolony. Miałem założenie, żeby się nie bać, odważnie wchodzić w pojedynki i to robiłem. Choć nie wszystko wychodziło, to miałem sporo strzałów, większość wprawdzie zablokowanych, ale strzał to zawsze jest zagrożenie, tworzy się pod bramką rywala niebezpieczeństwo. Czuję, że moja forma idzie w górę i w kolejnych meczach będzie widać ten progres” – mówił w rozmowie z serwisem piłkanożna.pl.

Kuziemka mimo młodego wieku już w poprzednim sezonie był kluczowym zawodnikiem Wisły Kraków. W poprzednich rozgrywkach rozegrał 32 mecze w lidze, w których strzelił 6 bramek i zanotował 7 asyst. Nic dziwnego, że stał się obiektem zainteresowania ze strony innych klubów. Przyszłość, a przynajmniej tą najbliższą wiąże jednak z Białą Gwiazdą, z którą przedłużył kontrakt do 2028 roku.

Można jednak przypuszczać, że w przyszłości wyciągnie go ktoś zza granicy. 20-latek pytany o wymarzony klub, nie wahał się ani chwili. Od razu powiedział, że jest nim FC Barcelona. „Gdybym miał wskazać klub marzeń, odpowiem Barcelona” – przyznał Maciej Kuziemka.