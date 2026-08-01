Jagiellonia pokonała Motor. Siemieniec pogratulował swojej drużynie

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Adrian Siemieniec: Dziękuję moim piłkarzom za poświęcenie

W piątkowy wieczór byliśmy świadkami spotkania pomiędzy Motorem Lublin a Jagiellonią Białystok w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wczorajszy pojedynek przyniósł sporo emocji i zakończył się wynikiem 2:1 dla przyjezdnych z Podlasia. Na listę strzelców wpisali się Nik Prelec, Karol Czubak oraz Sergio Lozano, który zapewnił zwycięstwo zespołowi Żółto-Czerwonych.

Po ostatnim gwizdku sędziego na konferencji prasowej pojawił się trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec. – Bardzo ciekawy, żywy mecz, w którym dużo się działo. To był interesujący wieczór, także z perspektywy postronnego kibica, fajna reklama Ekstraklasy. Chciałbym pogratulować tego występu naszemu dzisiejszemu przeciwnikowi. Postawili nam wysoko poprzeczkę i razem stworzyliśmy świetne widowisko. Dziękuję kibicom za ich obecność oraz wsparcie – powiedział ceniony szkoleniowiec, cytowany przez klubowe media.

– Gratuluję drużynie za ten mecz. Dziękuję moim piłkarzom za poświęcenie, które pokazali w końcówce, żeby dowieźć korzystny wynik, a także za wiarę do końca. Po wyrównującej bramce przewaga mentalna była po stronie gospodarzy. Pewnie bardziej można było oczekiwać, iż to Motor przechyli szalę na swoją korzyść, ale jakość indywidualna moich zawodników spowodowała, że wykorzystaliśmy ten jeden moment, zaś potem na poświęceniu oraz obronie pola karnego dowieźliśmy pozytywny rezultat – zakończył Siemieniec.