PSG proponuje 90 milionów euro za gwiazdora Barcelony

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Paris Saint-Germain marzy o Pedrim

Paris Saint-Germain od lat słynie z przeprowadzania spektakularnych transferów za ogromne pieniądze. W przeszłości na Parc des Princes za rekordowe kwoty trafiali między innymi Neymar, Kylian Mbappe czy Randal Kolo Muani. Wszystko wskazuje na to, że francuski gigant ponownie spróbuje sięgnąć po jedną z największych gwiazd europejskiego futbolu.

Jak poinformował hiszpański serwis „ElNacional.cat”, PSG przygotowuje bowiem ofertę za Pedriego. Triumfator Ligi Mistrzów ma być gotowy zapłacić Barcelonie około 90 milionów euro. Trener Luis Enrique jest wielkim zwolennikiem talentu swojego rodaka, jednak wygląda na to, że kataloński klub nie zamierza nawet rozpatrywać otrzymanych propozycji za 23-letniego pomocnika.

Pedri reprezentuje ekipę Blaugrany od lipca 2020 roku, kiedy przeniósł się na Camp Nou z UD Las Palmas za 23 miliony euro. W poprzednim sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył 2 bramki i zanotował 12 asyst. Kontrakt reprezentanta Hiszpanii obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na mniej więcej 150 milionów euro.