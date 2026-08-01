Cracovia dopiero co go ściągnęła. Zerwał więzadła krzyżowe

Filip Marchiwński latem przeniósł się z Lecce do Cracovii, ale zdążył zagrac tylko w jednym meczu. Meczyki.pl donoszą, że piłkarz zerwał więzadła krzyżowe. Czeka go wiele miesięcy przerwy.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Filip Marchiwński zerwał więzadła krzyżowe. Dramat w Cracovii

Cracovia nie była zbyt aktywna na rynku transferowym, ściągają jedynie czterech nowych zawodników. Jednym z nich był Filip Marchwiński, który wrócił do Ekstraklasy w ramach wypożyczenia. Wcześniej był związany z Lecce, które występuje na poziomie Serie A. Półwyspu Apenińskiego nie podbił. W poprzednim sezonie nie zagrał ani jednego meczu, a łącznie w dwóch sezonach ma ich tylko trzy.

24-letni pomocnik zdążył już zadebiutować w barwach krakowskiego klubu. Tydzień temu rozegrał dwadzieścia cztery minuty w starciu z Lechem Poznań, którego jest wychowankiem. Na kolejne spotkania będzie musiał poczekać długie miesiące.

Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że Marchwiński zerwał więzadła krzyżowe. Do kontuzji doszło w czwartek prawdopodobnie podczas jednego z treningów. 2-krotnego reprezentanta Polski czeka długa przerwa. Straci przez to praktycznie większość sezonu.

Cracovia rozpoczęła sezon od podziału punktów. Na wyjeździe zremisowali z Lechem Poznań (0:0). Kolejny mecz rozegrają w poniedziałek, gdy zmierzą się u siebie z Pogonią Szczecin. Podopieczni Bartosza Grzelaka mają jeszcze przed sobą w najbliższym czasie takich rywali jak Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, Wieczysta Kraków czy Radomiak Radom.