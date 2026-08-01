Alejandro Balde zmieni otoczenie? Gigant skontaktował się z Barceloną

Manchester United skontaktował się z Barceloną w sprawie ewentualnego transferu Alejandro Balde. 22-letni lewy obrońca trafił na celownik angielskiego klubu - podaje Ekrem Konur.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Balde

Manchester United chce Alejandro Balde

Alejandro Balde w ostatnim czasie nie odgrywa już tak ważnej roli w Barcelonie. Rozwój 22-letniego lewego obrońcy wyraźnie wyhamował, dlatego kataloński potentat nie wyklucza jego sprzedaży podczas letniego okienka transferowego. Choć sam zawodnik publicznie deklarował chęć pozostania na Camp Nou, to nie brakuje europejskich gigantów zainteresowanych usługami mierzącego 177 centymetrów wahadłowego.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z klubów mających największą ochotę na sprowadzenie Hiszpana jest Manchester United.

Czerwone Diabły od dłuższego czasu monitorują sytuację bocznego defensora i miały już skontaktować się zarówno z Barceloną, jak i z otoczeniem piłkarza, próbując przekonać zawodnika do przeprowadzki. Ostateczna decyzja będzie należała do samego Balde, ponieważ mistrzowie La Ligi nie zamierzają zmuszać go do odejścia.

Dwudziestodwulatek jest wychowankiem słynnej akademii La Masia i od lipca 2022 roku występuje w pierwszym zespole Barcelony. Siedmiokrotny reprezentant Hiszpanii rozegrał dotychczas 168 spotkań, zdobył 3 bramki oraz zanotował 21 asyst. Jego kontrakt z katalońskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia lewego obrońcę na około 50 milionów euro.