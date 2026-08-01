Tottenham rusza po reprezentanta Włoch. Musi zapłacić ponad 50 mln euro

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Giorgio Scalvini

Giorgio Scalvini przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur ma za sobą bardzo nieudany sezon, w którym dopiero w końcówce rozgrywek zapewnił sobie utrzymanie w Premier League. W związku z tym londyński klub jest niezwykle aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego, chcąc znacząco wzmocnić skład przed nową kampanią. Tego lata do zespołu Kogutów dołączyli już między innymi Andrew Robertson, Sandro Tonali oraz Mateus Fernandes.

Trener Roberto De Zerbi chciałby jednak jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w linii obrony, zwłaszcza że przyszłość Cristiana Romero pozostaje niepewna. Jak informuje serwis „TuttoMercatoWeb.com”, jednym z głównych kandydatów do przeprowadzki na Tottenham Hotspur Stadium jest Giorgio Scalvini. Atalanta Bergamo wyceniła swojego stopera na ponad 50 milionów euro, dlatego negocjacje nie będą należały do najłatwiejszych.

Ośmiokrotny reprezentant Włoch, którego łączy się również z Newcastle United, jest związany z aktualnym zespołem od 2015 roku, kiedy zasilił akademię Atalanty po odejściu ze szkółki Brescii. Przed sezonem 2021/2022 awansował do pierwszej drużyny, dla której rozegrał dotychczas 137 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował sześć asyst. Kontrakt 22-letniego defensora z klubem z Bergamo obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.