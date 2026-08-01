Vinicius Junior podzielił Real Madryt. Klub chce go sprzedać, jest jeden chętny!

Vinicius Junior podzielił Real Madryt. Część zarządu uważa, że powinien zostać sprzedany. Florentino Perez i Jose Mourinho chcą, żebt został - informuje The Athletic. Warto dodać, że piłkarzem interesuje się Arsenal, który może rozważyć transfer.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt chce sprzedać Viniciusa Juniora

Najbliższe tygodnie zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Saga transferowa z udziałem Viniciusa Juniora nabiera tempa. Brazylijczyk nie zgodził się na nową ofertę kontraktu. Uważa, że klub powinien wypłacić mu podobną premię za podpis, jak w przypadku wolnych agentów. Sytuacji uważnie przygląda się Arsenal, który w każdej chwili jest gotowy, żeby wyciągnąć piłkarza z Madrytu.

Według najnowszych informacji The Athletic w Realu nastąpił podział. Część zarządu uważa, że najlepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż Viniciusa Juniora. Inni w tym Florentino Perez nie wyobraża sobie rozstania z zawodnikiem. Prezydent klubu od zawsze był jego fanem.

Ostateczna decyzja należeć będzie do Pereza. Niemniej jednak już nie raz udowadniał, że dobro klubu jest ważniejsze od prywatnych sympatii. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, można spodziewać się, że 26-latek na stałe opuści hiszpańskiego giganta. Jose Mourinho od kilku dni jest w kontakcie z piłkarzem i stara się go przekonać, żeby pozostał w klubie. Nie wiadomo, jak bardzo to pomoże.

Wydaje się, że Vinicius Junior ma obecnie tylko dwie opcje. Pierwsza to przyjęcie warunków, jakie oferuje Real Madryt, jeśli chce zostać w klubie. Druga opcja to przeczekania jednego sezonu i podpisanie umowy z Arsenalem. Nie można wykluczyć także wspomnianej już sprzedaży. Na ten moment jednak nikt nie informował o nawet zbliżonych kwotach potencjalnego transferu.