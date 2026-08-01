Inter Mediolan wciąż zainteresowany pomocnikiem Liverpoolu

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Curtis Jones ponownie łączony z Interem Mediolan

Inter Mediolan planuje jeszcze bardziej wzmocnić środek pola podczas trwającego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Nerazzurrich – Cristian Chivu – uważa, że jego drużynie przyda się więcej jakości w tej formacji. Rumuński szkoleniowiec chce zwiększyć konkurencję w zespole i mieć większy wachlarz możliwości przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, priorytetowym celem transferowym Interu pozostaje Curtis Jones. 25-letni pomocnik od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką na Stadio Giuseppe Meazza, a rozmowy z Liverpoolem mogą wkrótce nabrać tempa. Angielski gigant oczekuje za swojego wychowanka około 40 milionów euro.

Curtis Jones przeszedł wszystkie szczeble akademii klubu z Merseyside, a do pierwszego zespołu został włączony w 2020 roku. Anglik w poprzedniej kampanii rozegrał 49 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 35 milionów euro, a kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.