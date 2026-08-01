Vuković zabrał głos po meczu Widzewa z Wisłą. „Zauważyłem progres”

07:41, 1. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl / Widzew Łódź

Widzew Łódź bezbramkowo zremisował z Wisłą Płock w wyjazdowym meczu 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Trener ekipy Widzewiaków - Aleksandar Vuković - ocenił piątkowe zawody.

Aleksandar Vuković
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Aleksandar Vuković: Mogliśmy ustalić wynik już w pierwszej połowie

W piątkowy wieczór Widzew Łódź zmierzył się na wyjeździe z Wisłą Płock w meczu 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Choć obie drużyny stworzyły sobie po kilka dogodnych okazji do zdobycia bramki, kibice nie doczekali się trafień. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a oba zespoły musiały zadowolić się podziałem punktów po wyrównanym oraz emocjonującym widowisku.

Po ostatnim gwizdku sędziego na konferencji prasowej pojawił się trener ekipy Widzewiaków, Aleksandar Vuković. – Na początku graliśmy bardzo dobrze i po wielopodaniowych akcjach lub szybkich zrywach tworzyliśmy groźne okazje, co udawało nam się również po stałych fragmentach gry. Mogliśmy ustalić wynik meczu już w pierwszej połowie. Wisła co prawda miała sytuację jeden na jeden, ale po takim błędzie, który ponownie nie powinien się zdarzyć – przyznał doświadczony szkoleniowiec.

Druga połowa była bardziej wyrównana, z wyjątkiem ostatnich 10 minut, gdy Wisła zepchnęła nas do obrony. Zabrakło nam sił, by z tego wyjść. Raz pomogła nam również poprzeczka, a przede wszystkim Bartłomiej Drągowski, który zalicza kolejny udany występ. Uważam, że jest progres względem pierwszego spotkania. Zabrakło nam przede wszystkim skuteczności w bardzo, bardzo klarownych sytuacjach – dodał Vuković, cytowany przez oficjalną stronę internetową Widzewa Łódź.

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