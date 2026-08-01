Ferran Torres ma następną opcję. Przygląda mu się angielska potęga

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Arsenal powalczy o sprowadzenie Ferrana Torresa

Ferran Torres może opuścić Barcelonę podczas trwającego letniego okienka transferowego. 26-letni napastnik, który z powodzeniem występuje również na skrzydle, wzbudza duże zainteresowanie na rynku. W sprawie jego przyszłości pojawiają się jednak sprzeczne informacje. Część mediów twierdzi, że jest bliżej odejścia z Camp Nou, podczas gdy inne przekonują, iż priorytetem zawodnika pozostaje dalsza gra w barwach ekipy Blaugrany.

Pewne jest natomiast, że reprezentant Hiszpanii nie może narzekać na brak zainteresowania. Od dłuższego czasu jest bowiem łączony z Paris Saint-Germain, Atletico Madryt oraz Tottenhamem Hotspur. Jak informuje dziennik „Estadio Deportivo”, do walki o jego podpis dołączył również Arsenal. Przeprowadzka do aktualnego mistrza Premier League mogłaby okazać się dla ofensywnego piłkarza bardzo atrakcyjną opcją na dalszą karierę.

Torres reprezentuje Barcelonę od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się tam z Manchesteru City za około 55 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył 21 bramek i zanotował 3 asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 55 milionów euro, a kontrakt snajpera obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.