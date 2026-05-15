GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: składy, sytuacja kadrowa i statystyki [MECZ TYGODNIA]

GKS Katowice zmierzy się z Jagiellonią Białystok w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To spotkanie dwóch drużyn walczących o europejskie puchary. Sprawdź prognozowane składy, sytuację kadrową obu zespołów i najważniejsze statystyki.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Sytuacja kadrowa przed meczem GKS Katowice – Jagiellonia Białystok

W niedzielę (17 maja) GKS Katowice podejmie przed własną publicznością Jagiellonię Białystok w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny są w grze o 2. miejsce w tabeli, które gwarantuje awans do eliminacji Ligi Mistrzów. Na ten moment Duma Podlasia ma na swoim koncie 52 punkty, zajmując pozycję wicelidera rozgrywek. Ich najbliższy rywal plasuje się na 5. miejscu, mając o 4 oczka mniej.

Kto nie będzie mógł wystąpić w ważnym spotkaniu w końcówce sezonu? Zdecydowanie lepszą sytuację kadrową przed niedzielnym spotkaniem ma Adrian Siemieniec. Trener Jagiellonii nie będzie mógł skorzystać tylko z jednego piłkarza. Zawieszony za nadmiar żółtych kartek jest Taras Romańczuk.

Po drugiej stronie, czyli w ekipie Rafała Góraka nieobecności będzie więcej. W kadrze meczowej GKS-u Katowice zabraknie pięciu zawodników. Wszystkie absencje wynikają z kontuzji. Niedostępni są: Jesse Bosch, Borja Galan, Aleksander Paluszek, Adam Zrelak i Filip Rejczyk.

Przewidywane składy na mecz GKS – Jagiellonia

GKS: Kudła – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Jirka, Rasak, Milewski, Wasielewski – Nowak, Szkurin, Marković

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia – Mazurek, Flach – Szmyt, Imaz, Pozo – Pululu

Najważniejsze statystyki dot. GKS-u Katowice i Jagiellonii Białystok

GKS Katowice w sześciu z siedmiu ostatnich meczów jako pierwszy zdobył bramkę.

Podopieczni Rafała Góraka w pięciu na sześć ostatnich spotkań schodzili na przerwę przy prowadzeniu.

GKS Katowice ma na swoim koncie serię pięciu meczów z rzędu bez porażki. Ostatni raz przegrali 9 kwietnia w półfinale Pucharu Polski. W rzutach karnych lepszy okazał się Raków Częstochowa.

Pięć na sześć ostatnich starć GKS-u Katowice kończyło się minimum jednym golem każdej drużyny. Dla porównania w przypadku Jagiellonii Białystok mowa o trzech takich meczach na ostatnie sześć spotkań.