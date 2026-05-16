Lech Poznań ma na celowniku napastnika. Wart prawie 3 miliony euro

12:49, 16. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  rostov.ru

Lech Poznań latem może pozyskać niejakiego Mohammada Mohebiego z rosyjskiego Rostova. 27-latek to napastnik reprezentacji Iranu. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "rostov.ru".

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań chce kolejnego reprezentanta Iranu

Lech Poznań najprawdopodobniej zostanie nowym mistrzem Polski. Wszystko wyjaśnić może się już w sobotni wieczór, gdy zmierzą się oni z Radomiakiem Radom w wyjazdowej rywalizacji. Jeśli tak się stanie, Kolejorz obroni tytuł z poprzedniej kampanii, co jest sporym osiągnięciem w naszych realiach. Mistrzostwo naturalnie oznacza także walkę o Ligę Mistrzów.

Fani Kolejorza oczekują, że tym razem uda zagrać się nie tylko w Lidze Konferencji Europy, ale przynajmniej w Lidze Europy. Aby to się udało, konieczne są wzmocnienia. Według informacji przekazanych przez serwis „rostov.ru”, na celowniku Lecha Poznań jest niejaki Mohammad Mohebi. Napastnik rosyjskiego Rostova to reprezentant Iranu, z którym najpewniej pojedzie na mundial do USA, Kanady i Meksyku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Mohammad Mohebi w tym sezonie rozegrał w sumie 30 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował trzy asysty. W przeszłości poza Federacją Rosyjską występował także w Portugalii oraz rodzimej lidze. Na koncie ma blisko 35 spotkań w narodowej kadrze i 13 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 2,8 miliona euro.

Zobacz także: Barcelona wybrała bramkarzy na przyszły sezon. Podjęto decyzję ws. Szczęsnego