Lech Poznań ma na celowniku napastnika. Wart prawie 3 miliony euro

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań chce kolejnego reprezentanta Iranu

Lech Poznań najprawdopodobniej zostanie nowym mistrzem Polski. Wszystko wyjaśnić może się już w sobotni wieczór, gdy zmierzą się oni z Radomiakiem Radom w wyjazdowej rywalizacji. Jeśli tak się stanie, Kolejorz obroni tytuł z poprzedniej kampanii, co jest sporym osiągnięciem w naszych realiach. Mistrzostwo naturalnie oznacza także walkę o Ligę Mistrzów.

Fani Kolejorza oczekują, że tym razem uda zagrać się nie tylko w Lidze Konferencji Europy, ale przynajmniej w Lidze Europy. Aby to się udało, konieczne są wzmocnienia. Według informacji przekazanych przez serwis „rostov.ru”, na celowniku Lecha Poznań jest niejaki Mohammad Mohebi. Napastnik rosyjskiego Rostova to reprezentant Iranu, z którym najpewniej pojedzie na mundial do USA, Kanady i Meksyku.

Mohammad Mohebi w tym sezonie rozegrał w sumie 30 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował trzy asysty. W przeszłości poza Federacją Rosyjską występował także w Portugalii oraz rodzimej lidze. Na koncie ma blisko 35 spotkań w narodowej kadrze i 13 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 2,8 miliona euro.

Zobacz także: Barcelona wybrała bramkarzy na przyszły sezon. Podjęto decyzję ws. Szczęsnego