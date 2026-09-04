Piast nie miał litości dla GieKSy. Katowiczanie zatrzymani w Gliwicach [WIDEO]

22:23, 4. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Piast Gliwice wygrał z GieKSą Katowice w Derbach Śląskich Miast. Gliwiczanie po trzech golach sięgnęli po komplet punktów w starciu siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Leandro Sanca
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fot. Grzegorz Wajda / Alamy Na zdjęciu: Leandro Sanca

GKS Katowice wypunktowany przez Piasta Gliwice

Piast Gliwice i GKS Katowice spotkały się w piątkowy wieczór w Derbach Śląskich Miast tego sezonu. Obie drużyny przystępowały do potyczki w dobrych nastrojach, ale pierwsza połowa zdecydowanie należała do gospodarzy. Gliwiczanie szybko pokazali, że nie zamierzają oglądać się na korzystną passę rywala i już po pięciu minutach znaleźli sposób na defensywę GieKSy.

Piast od pierwszych fragmentów rywalizacji prezentował więcej konkretów. W piątej minucie Leandro Sanca wykorzystał stratę Emana Markovicia, po czym ruszył z efektownym rajdem i zakończył go precyzyjnym strzałem. Katowice ekipa próbowała odpowiedzieć, lecz jej akcjom brakowało dokładności.

Gliwiczanie byli za to bardzo aktywni po odbiorze piłki i kilkukrotnie przedostawali się pod pole karne gości. Z kolei w 35. minucie zadali drugi cios. Quentin Boisgard świetnie dośrodkował z rzutu rożnego, a Juande Rivas wygrał walkę o pozycję i głową skierował piłkę do siatki, podwyższając prowadzenie Piasta na 2:0.

W końcówce pierwszej połowy GKS wreszcie mocniej przycisnął. Gliwicki zespół został zepchnięty głębiej i momentami musiał bronić się z pewną dozą szczęścia. Swoją okazję miał między innymi Marković, który po dośrodkowaniu w pole karne próbował uderzenia głową, ale nie trafił w światło bramki. Chwilę później ponad poprzeczką posłał piłkę Mateusz Wdowiak. Piast przetrwał jednak napór i nie stracił gola.

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Po zmianie stron tempo gry znacznie spadło. Drużyna prowadzona przez Daniela Myśliwca nie musiała już tak atakować, jak przed przerwą. Z kolei Katowiczanie mierzyli się z trudnym wyzwaniem, jakim było sforsowanie obrony rywali. Co prawda próby ze stałych fragmentów gry podejmował Bartosz Nowak, ale sztab szkoleniowy Piastunek skutecznie rozpracował pomocnika GieKSy.

Tymczasem w 85. minucie trafieniem z kategorii palce lizać popisał się Hugo Vallejo, oddając uderzenie sprzed pola karnego. Piast odniósł tym samym trzecie zwycięstwo w tej kampanii, dzięki któremu może pochwalić się bilansem 10 oczek. Katowicka ekipa doznała natomiast trzeciej porażki. W następnej kolejce Gliwiczanie zmierzą się na wyjeździe z Radomiakiem. Z kolei GKS zagra z Zagłębiem Lubin w roli gościa.

Piast Gliwice – GKS Katowice 3:0 (2:0)
1:0 Leandro Sanca 5′
2:0 Juande Rivas 35′
3:0 Hugo Vallejo 85′

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