Raków wybrał nowego trenera. Wielki powrót do Ekstraklasy

Raków Częstochowa nie zwlekał długo z wyborem nowego trenera. Jak donosi serwis Meczyki.pl, w klubie podjęto już decyzję. W przyszłym tygodniu pracę w roli szkoleniowca rozpocznie Goncalo Feio.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Goncalo Feio zostanie nowym trenerem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa rozpoczął sezon 2026/2027 w sposób najgorszy z możliwych. W rozgrywkach ligowych zanotowali pięć porażek z rzędu, przez co zajmują ostatnie 18. miejsce w Ekstraklasie bez żadnego punktu. Co więcej, odpadli w 4. rundzie el. Ligi Konferencji, więc na jesień nie zagrają w europejskich pucharach. Po blamażu przed tygodniem z Jagiellonią Białystok pracę stracił Dawid Kroczek, który pracował w klubie od maja.

Tymczasowo obowiązki pierwszego trenera przejął Dawid Szulczek. W poprzednim sezonie był asystentem Łukasza Tomczyka, a później Dawida Kroczka. W swoim debiucie na ławce Medalików przegrał z Górnikiem Zabrze (1:2). Dzień po meczu media informują, że w Częstochowie widać biały dym.

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Biały dym oznacza, że wybrano nowego trenera. Jak przekazał serwis Meczyki.pl, zostanie nim Goncalo Feio. Portugalczyk to znana, a przede wszystkim barwna postać w PKO BP Ekstraklasie. Kibice dobrze go znają z pracy m.in. w Radomiaku Radom, Legii Warszawa czy Motorze Lublin.

Co ciekawe, dla Feio będzie to powrót pod Jasną Górę. W przeszłości od stycznia 2020 do lipca 2022 roku był w sztabie szkoleniowym Marka Papszuna. Nowy trener rozpocznie pracę od przyszłego tygodnia, a więc zadebiutuje w starciu z Motorem Lublin. W najbliższej kolejce drużynę poprowadzi jeszcze Dawid Szulczek. Ostatnim klubem, w którym pracował Feio była portugalska Tondela, z którą spadł z tamtejszej ekstraklasy.