Mourinho wypalił nt. Messiego. „Nawet jeśli mi się to nie podoba”

Leo Messi podjął decyzję o zakończeniu kariery w reprezentacji Argentyny. O komentarz poproszony został Jose Mourinho. Trener Realu Madryt przy okazji wbił szpilkę w amerykańską ligę MLS.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho podsumował koniec kariery Messiego w kadrze

Leo Messi zdecydował się zakończyć karierę reprezentacyjną. Decyzję ogłosił na początku września, co oznacza, że finał Mistrzostw Świata 2026, w którym Argentyna przegrała z Hiszpanią, był jego ostatnim meczem w narodowych barwach. Jego dorobek w kadrze to 207 spotkań i 125 bramek. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo świata z 2018 roku oraz dwa triumfy w Copa America. Kariery piłkarskiej jeszcze nie kończy.

Grę legendarnego piłkarza cały czas można podziwiać w rozgrywkach MLS. Od lipca 2023 roku Messi jest związany z Interem Miami. O koniec kariery Argentyńczyka w kadrze zapytany został Jose Mourinho przed meczem Realu Madryt z Betisem.

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Mourinho podkreślił, że 39-latek to piłkarz, którego na pewno będzie brakowało, jeśli zakończy karierę. Wspomniał również, że będzie musiał oglądać mecze w MLS, żeby cieszyć się ostatnimi latami Messiego. Jednocześnie zdradził, że nie podoba mu się liga amerykańska.

– Trudno mówić o Messim, brakuje słów. Jest jednym z tych piłkarzy, których będzie brakowało. Trzeba oglądać mecze MLS, żeby cieszyć się jego ostatnimi latami. Nawet jeśli mi się one nie podobają – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez Fabrizio Romano.

Portugalczyk doskonale zna Messiego. W latach 2010-2013 rywalizował przeciwko niemu jako trener Realu Madryt.