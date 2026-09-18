Alvarez wskazał winnego. Przez niego nie trafił do Barcelony

17:27, 18. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

Julian Alvarez jest o krok od zerwania umowy ze swoim dotychczasowym agentem. Powodem jest fakt, że nie udało mu się zmienić klubu, a plotki transferowe nadszarpnęły jego wizerunek - informuje Mundo Deportivo.

Julian Alvarez
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fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona nie dla Alvareza. Gwiazdor wini agenta

Julian Alvarez tego lata był jednym z zawodników, o którym mówiono i pisano najczęściej pod kątem zmiany klubu. Argentyńczyk publicznie zadeklarował, że marzy o transferze do FC Barcelony. Cała sytuacja odwróciła się przeciwko niemu. Nie dość, że nie trafił do katalońskiego zespołu, to na dodatek został znienawidzony przez kibiców Atletico Madryt, a więc drużyny, z którą jest obecnie związany kontraktem.

Napastnik miał opcję awaryjną. Był nią Arsenal, lecz zawodnik nie chciał nawet myśleć o powrocie do Anglii. Jego jedynym pragnieniem była FC Barcelona. 26-latek ma na swoim koncie tylko trzy spotkania w tym sezonie. Diego Simeone mimo całego zamieszania stawiał na niego. Ostatnie tygodnie spędził jednak na leczeniu urazu. Hiszpańskie media sugerują jednak, że będzie gotowy na Derby Madrytu z Realem.

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Fiasko transferowe oraz szkody wizerunkowo odbiły się na psychice piłkarza. Alvarez przez pewien czas miał zmagać się z depresją. Z najnowszych informacji wynika jednak, że sytuacja zdrowotna wróciła do normy, a mistrz świata z 2022 roku planuje podjęcie radykalnych kroków. Za winnego całego zajścia uważa swojego agenta – Fernando Hidalgo. Uważa, że dał on mu kilka złych rad dot. sposobu rozwiązania problemu z odejściem z Atletico Madryt.

Można więc zakładać, że w najbliższym czasie Alvarez zmieni agencję menedżerską. Co za tym idzie, w styczniu może ponownie próbować zmienić klub.

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