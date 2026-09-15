Jagiellonia obsypana pochwałami. Trener rywali docenił ich klasę

Jagiellonia Białystok pierwszy mecz w Lidze Europy rozegra na wyjeździe z Olympiakosem. Na konferencji prasowej z dużym szacunkiem wypowiadał się o polskim klubie Imanol Alguacil. Hiszpan bardzo chwalił Dumę Podlasia.

fot. Lukasz Germaniuk / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Olympiakos nie lekceważy Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w środę (16 września) zmierzy się z Olympiakosem w ramach 1. kolejki Ligi Europy. Dla polskiego klubu będzie to debiut na tym poziomie rozgrywkowym. Z racji tego naturalne jest, że to gospodarze z Grecji będą faworytem spotkania. Nie oznacza to jednak, że podopieczni Adriana Siemieńca nie mają żadnych szans. Z dużym szacunkiem na temat Dumy Podlasia wypowiedział się szkoleniowiec ekipy z Pireusu.

Imanol Alguacil zaznaczył, że Jagiellonia to wymagający rywal, który jest dobrze przygotowany taktycznie. Hiszpan spodziewa się twardego i wyrównanego spotkania. Warto dodać, że 55-latek dopiero od niedawna pracuje w klubie. Stery przejął 10 września i ma na swoim koncie zaledwie jeden mecz.

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– Mam dobre rozeznanie na temat Jagiellonii. We wszystkich meczach, które analizowaliśmy, było widać, że to zespół, który stara się budować akcje od tyłu, dobrze rozgrywa piłkę, odpowiednio zabezpiecza poszczególne strefy boiska i potrafi stwarzać zagrożenie dzięki swoim skrzydłowym. Spodziewamy się rywala, który będzie na nas naciskał i grał ofensywnie. Musimy zachować dużą koncentrację w obronie. Czeka nas wymagający przeciwnik, dobrze przygotowany taktycznie, dlatego musimy odpowiednio zareagować w defensywie – mówił na konferencji Imanol Alguacil.

– Jednocześnie, kiedy będziemy wchodzić w ich pole karne, chcemy być skuteczniejsi niż w naszym ostatnim meczu. Spodziewamy się bardzo twardego spotkania. Jeśli chcemy wywieźć dobry wynik, musimy być solidni w obronie i skuteczni w ataku – dodał.

Mecz Olympiakos – Jagiellonia odbędzie się w środę (16 września) o godzinie 21:00.