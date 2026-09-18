Kane wskazał, u jakiego trenera grał najlepiej. Nie uwierzycie

Harry Kane w wywiadzie dla dziennika Marca obsypał pochwałami Jose Mourinho. Anhlik podkreślił, że ma z nim doskonałe relacje. Co więcej, twierdzi, że pod jego wodzą rozegrał część swoich najlepszych meczów w karierze.

Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Uwielbiam Jose Mourinho – mówi Kane

Harry Kane to obecnie jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy napastnik na świecie. Choć w lipcu obchodził 33. urodziny, wciąż zachwyca formą. Potwierdzeniem jest regularność, z jaką strzela w barwach Bayernu Monachium. W 153 występach ma na swoim koncie aż 150 bramek. Do niemieckiego giganta trafił latem 2023 roku za ponad 90 milionów euro. Wcześniej był związany przez wiele lat z Tottenhamem.

Przygoda w Tottenhamie rozpoczęła się w 2004 roku, gdy dołączył do akademii londyńskiego zespołu. W seniorskiej drużynie zadebiutował w 2011 roku i od tego momentu budował pomnik legendy klubu. Łącznie zdobył 280 goli w 435 meczach. Miał okazję pracować z różnymi trenerami.

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Kogo Kane wspomina najlepiej? W rozmowie z dziennikiem Marca przyznał, że uwielbia Jose Mourinho. Co ciekawe, to właśnie pod wodzą Portugalczyka napastnik reprezentacji Anglii miał przeżyć jeden z najlepszych okresów w swojej karierze. The Special One prowadził Tottenham w latach 2019-2021

– Uwielbiam Jose Mourinho. W Tottenhamie mieliśmy naprawdę świetną relację. Nie skończyło się to tak, jak chcieliśmy, a szczególnie szkoda, że Mou nie dostał szansy poprowadzić nas w tamtym finale. Pod jego wodzą grałem najlepszy futbol w swojej karierze – powiedział Harry Kane.

Pod wodzą Mourinho wystąpił w 62 spotkaniach, strzelił 45 bramek i zanotował 17 asyst.